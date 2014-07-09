Террористы из танков и "Градов" с трех сторон обстреливают луганский аэропорт - активист

В Луганске в настоящее время боевики массированно обстреливают аэропорт с трех направлений танками и «Градом».

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв, который заверил, что данную информацию ему передают непосредственно с мест события местные жители, являющиеся очевидцами происходящего. Также Снегирев заявил, что у него «есть непосредственная телефонная связь с десантниками, которые обороняют сейчас аэропорт».

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По его словам, «сегодня в Луганск в 16.20 заехали три танка со стороны города Краснодона и сейчас они вместе с системой «Град» используются террористами в обстреле аэропорта с трех сторон - со стороны пос. Терновой, со стороны объездной дороги и со стороны пос. Видный».

Снегирев объяснил, что минувшей ночью через украинско-российскую границу «беспрепятственно проникли эти 3 танка, а также караван с боеприпасами, боезапасом для систем реактивного залпового огня «Град».

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«Танки и боеприпасы из России проследовали по маршруту: из Ростовской области (г. Донецк) – пос. Северный – г. Суходольск - г. Молодогвардейск – г. Луганск. Таковым был маршрут движения, и о нем мы информировали штаб АТО», - сказал Снегирев.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время массированную атаку террористов в аэропорту Луганска отбивают львовские десантники – это 80-я аэромобильная дивизия, и «без поддержки украинской авиации их просто всех расстреляют».