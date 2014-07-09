Порошенко поручил принять неотложные меры для освобождения летчицы Савченко

Президент Петр Порошенко подписал распоряжение об осуществлении неотложных мер по возвращению в Украину украинской летчицы Надежды Савченко, которую террористы захватили в плен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, с целью возвращения в Украину Савченко, которая была захвачена террористами в районе проведения антитеррористической операции на востоке Украины, незаконно вывезена в Российскую Федерацию и удерживается под стражей на территории России, Министерству иностранных дел Украины президент поручил безотлагательно предпринять, с привлечением соответствующих государственных органов Украины, все возможные меры по безусловному освобождению российской стороной Савченко из-под стражи и ее возвращению в Украину.

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Также президент поручил обратиться в международные организации, к государствам с требованием осуждения систематического нарушения РФ на территории Украины прав и свобод граждан Украины, а также применения всех возможных дипломатических, политических, экономических мер по усилению давления на РФ для нейтрализации и предотвращения реальных и потенциальных угроз нарушения ею общепризнанных принципов и норм международного права.

Распоряжениям также предусмотрено предложить Генеральной прокуратуре Украины вместе со Службой безопасности Украины безотлагательно провести проверку обстоятельств вывоза Савченко из Украины в РФ, и по результатам принять необходимые меры реагирования, в том числе относительно привлечения в установленном порядке к ответственности виновных лиц.

О ходе выполнения этого распоряжения Порошенко распорядился докладывать ежедневно.

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Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.