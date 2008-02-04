Тимошенко обсудила ”Белый поток” с туркменской стороной

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и посол Туркменистана в Украине обсудили возможность диверсификации поставок газа в рамках проекта по строительству газопровода «Белый поток»

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«У нас сегодня состоялся разговор с послом Туркменистана, это был прекрасный разговор. И у нас есть полная гармония и спокойствие сегодня с туркменской стороной», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что реализация проекта «Белый поток» не является противопоставлением любым другим проектам в этой отрасли. «Белый поток» очень важен для д диверсификации, и он не осуществляется вопреки любым другим проектам. Мир сегодня хочет иметь сотни путей диверсификаций, чтобы был рынок, а не монополия. Поэтому, сколько бы газопроводов не было построено – это миру полезно», - уверена глава правительства.