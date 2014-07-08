Боевики перессорились с кремлевским пропагандистом из-за "Стрелкова"
19:24, 08 июля 2014Политика
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Боевики "ДНР" во главе с Губаревым перессорились с кремлевским пропагандистом Сергеем Кургиняном.
Кадр из видео
Видеозапись беседы Кургиняна с другими лидерами сепаратистов из Славянска размещен в сети интернет в понедельник.
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При этом Кургинян пытался доказать боевикам, что Россия поставляет "Стрелкову" оружие и военную технику.
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