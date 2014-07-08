Луганский и Донецкий аэропорты сегодня находятся под контролем ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил заместитель министра обороны Украины Петр Мехед.

По его словам, военные находятся на территории этих аэропортов с момента, когда им была поставлена задача обеспечить безопасность этих объектов.

«То что возможно делать - они делают, и довольно успешно. Можно сказать, что они герои», - подчеркнул он.Читайте такжеТеррористы обстреливают Луганский аэропорт из 6 танков и БМП-2 - Тимчук

Мехед подчеркнул, что в пределах возможного бойцы сегодня обеспечены всем необходимым через воздушный транспорт путем десантирования. Существует и надежную связь с ними.

«Поэтому могу сказать, что боевой настрой там хороший, ребята настроены выполнить свои задачи до конца, а руководство ВСУ сделает все возможное, чтобы ребята имели надежную защиту, чтобы имели все, чтобы выполнить задачу»,- подчеркнул Мехед.

В то же время он не ответил, была проведена ротация этих военных.