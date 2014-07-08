Прокуратура объявила в розыск первого замминистра аграрной политики Бисюка

Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, установлено что чиновник незаконно согласовал отчуждение 350 га земли в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района, передает ZN.UA.

Читайте такжеСуд вернул государству земли Межигорья

В частности, первый заместитель министра в обход установленной законом процедуры подписал документ, которым прекращено право постоянного пользования земельным участком государственным предприятием "Пуща-Водица". Однако такие решения принимает исключительно коллегиально Государственный комитет по земельным ресурсам с центральными органами исполнительной власти.

Затем земли стоимостью более 370 млн грн в декабре 2012 года были безвозмездно переданы в частную собственность физическим лицам.

Действия Ивана Бисюка прокуратура квалифицировала по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("умышленное, в интересах третьих лиц использование должностным лицом власти и служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам"). "Подозреваемый объявлен в розыск. Досудебное расследование продолжается", - отмечается в сообщении.