На Луганщине террористы из "Града" обстреляли дачный поселок

Вечером в понедельник, 7 июля, боевики "ЛНР" из "Града" обстреляли дачный посёлок между Терновым и Хрящеватым на Луганщине.

Об этом сообщает informator.lg.ua. Огонь по посёлку открыли террористы, ведущие огонь по аэропорту. Читайте такжеВ Луганске возобновился артобстрел: возникли пожары Сделав несколько выстрелов, они развернули орудие в сторону населённого пункта. Есть ли потери – пока неизвестно.

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