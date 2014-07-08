На Луганщине террористы из "Града" обстреляли дачный поселок

04:02, 08 июля 2014
Политика
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Вечером в понедельник, 7 июля, боевики "ЛНР" из "Града" обстреляли дачный посёлок между Терновым и Хрящеватым на Луганщине. 

/ vitalykuzmin.net

Об этом сообщает informator.lg.ua.

Огонь по посёлку открыли террористы, ведущие огонь по аэропорту.

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Сделав несколько выстрелов, они развернули орудие в сторону населённого пункта.

Есть ли потери – пока неизвестно.

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