На Луганщине террористы из "Града" обстреляли дачный поселок
04:02, 08 июля 2014Политика
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Вечером в понедельник, 7 июля, боевики "ЛНР" из "Града" обстреляли дачный посёлок между Терновым и Хрящеватым на Луганщине.
Террористы "ЛНР" обстреляли дачный поселок из "Града" / vitalykuzmin.net
Об этом сообщает informator.lg.ua.
Огонь по посёлку открыли террористы, ведущие огонь по аэропорту.
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Сделав несколько выстрелов, они развернули орудие в сторону населённого пункта.
Есть ли потери – пока неизвестно.
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