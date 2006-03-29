Черновецкий пугает киевлян техногенной катастрофой

Лидирующий на выборах кандидат на пост Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ призывает киевлян с завтрашнего дня пикетировать мэрию с требованием признать его мэром столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Завтра с 15 часов мы начнем бессменную акцию протеста», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что акция будет продолжать до того момента, пока ему не выдадут удостоверение «народного мэра».

По его убеждению, сейчас Киев нельзя оставлять без управления. «Еще неделя, и может произойти техногенная катастрофа», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его словам, с ним в руководство Киева идет команда управленцев, способных быстро взять ситуацию под контроль.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что все члены команды обязательно должны пройти тест на детекторе лжи, причем им будут ставиться вопросы, что они будут делать завтра.

Он также сообщил, что сейчас из мэрии выносятся документы, а О.ОМЕЛЬЧЕНКО распространяет слухи, «что я всех разгоню».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, а все кадровые изменения среди чиновников города будут проходить с публичным обсуждением.

Как сообщал УНИАН, по данным КМТВК, на 19.42, на выборах мэра Киева побеждает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали 31,89% киевлян. За Виталия КЛИЧКО – 23,74%, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,10%.