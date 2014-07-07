Террористы заминировали 30 км путей близ Славянска - Геращенко
22:23, 07 июля 2014Политика
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В Славянске работают саперы, чтобы разминировать примерно 30 км путей, где боевики заложили взрывчатку.
Террористы заминировали 30 км путей близ Славянска / http://novosti.dn.ua/
Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко.
"Чтобы восстановить работу железной дороги из Славянска, нужно разминировать примерно 30 км путей, заминированных негодяями. Так же с разминированием подходов к линиям электроснабжения и водоканала...", - написала она.
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"Сейчас в Славянске работают наши саперы - чтобы создать все предпосылки для ремонтных бригад. Там должна быть восстановлена нормальная жизнь. Самое трудное - восстановить психику и здоровье людей", - добавила она.
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