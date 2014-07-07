Террористы заминировали 30 км путей близ Славянска - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Востоке Ирина Геращенко.

"Чтобы восстановить работу железной дороги из Славянска, нужно разминировать примерно 30 км путей, заминированных негодяями. Так же с разминированием подходов к линиям электроснабжения и водоканала...", - написала она.

Читайте такжеСо Славянска вывезли два грузовика боеприпасов и взрывчатки времен Второй мировой войны - СНБО

"Сейчас в Славянске работают наши саперы - чтобы создать все предпосылки для ремонтных бригад. Там должна быть восстановлена нормальная жизнь. Самое трудное - восстановить психику и здоровье людей", - добавила она.