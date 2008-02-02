Добкин убежал из студии программы «Свобода слова»?

Во время прямого эфира программы «Свобода слова» на канале ICTV городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН не выдержал аргументов своего оппонента, главы Харьковской областной государственной администрации Арсена АВАКОВА, и сбежал из студии непосредственно после демонстрации видеозаписи избиения людей в Харькове на улице Клочковской, 197, которое произошло 16 декабря 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, так описывает события во время теледебатов на ICTV, состоявшиеся в пятницу, 1 февраля, персональный сайт А.АВАКОВА.

Как известно, информирует сайт, «массовое избиение людей происходило в присутствии и при попустительстве мэра города М.ДОБКИНА и секретаря городского совета Геннадия КЕРНЕСА. Этот видеоряд был продемонстрирован губернатором Харьковской области А.АВАКОВЫМ как один из аргументов необходимости назначения перевыборов городского председателя и городского совета Харькова».

«Уже после того как мэр, из-за отсутствия своих аргументов ушел из студии, А.АВАКОВ навел еще целый ряд мотиваций. В частности, руководитель области подчеркнул, что М.ДОБКИН победил на выборах под лозунгом «Мы не будем повышать тарифы!», после чего тут же обманул избирателей, многократно подняв тарифы. Кроме того, губернатор напомнил о незаконной деятельности коммунального предприятия «Жилкомсервис», работающего на основании договора с потребителями, который не был заключен по закону, а просто опубликован в газете», - сообщает сайт губернатора.

«Во время эфира в студию программы позвонил по телефону секретарь Харьковского горсовета Г.КЕРНЕС, все аргументы которого сводились к огульным обвинениям А.АВАКОВА в лоббировании интересов коммерческих структур и в причастности к криминальным преступлениям, - информирует сайт. - В ответ харьковский губернатор А.АВАКОВ в прямом эфире канала ICTV сообщил о своем намерении просить прокуратуру проверить обвинение мэра Харькова М.ДОБКИНА и секретаря горсовета Г.КЕРНЕСА. По окончании программы А.АВАКОВ написал заявление с такой просьбой в областную прокуратуру».

«Они должны ответить за всю ту дезинформацию, которую вылили в прямом эфире», - цитирует А.АВАКОВА его персональный сайт.

Накануне, 1 февраля сайт Харьковского горсовета проинформировал о том, что городской председатель М.ДОБКИН будет гостем программы «Свобода слова» на канале ICTV (начало в 19.45). Темой программы, анонсировалось в сообщении, должно было быть обсуждение проблем местного самоуправления. К разговору в студию был приглашен и глава Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВ. «Я надеюсь, что у А.АВАКОВА хватит мужества и силы воли прийти в студию», - наводил в пятницу слова М.ДОБКИНА сайт горсовета.

Как сообщал УНИАН, в ходе дебатов в прямом эфире в программе «Свобода слова» М.ДОБКИН и Г.КЕРНЕС обвинили харьковского губернатора во многих злоупотреблениях и преступлении.

Г.КЕРНЕС заявил, в частности, что А.АВАКОВ «купил себе должность губернатора». «Вы убили своего партнера и присвоили все деньги», - сказал в адрес А.АВАКОВА Г.КЕРНЕС.

А.АВАКОВ назвал обвинение Г.КЕРНЕСА«бредом».