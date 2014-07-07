Валенса убежден, что Путин не имеет никакого шанса удержать Крым

Об этом в интервью чешскому общественному канала ČT24 заявил бывший президент Польши, лидер "Солидарности" Лех Валенса, сообщает Радио Свобода.

Путин и дальше может действовать в соответствии со своим воображением - возводить границы или отправлять танки, но сегодня мир другой, считает Валенса.

По его мнению, Россия Крым вернет, "ведь мы живем в мире разума и переговоров, а не танков".

Читайте такжеВаленса считает, что Путина надо судить в Гааге

"Мы обречены на мир, компромисс и развитие. А тот, кто посылает танки, кто прибегает к таким методам, должен проиграть", - добавил Лех Валенса.

Лидер польской "Солидарности" также считает, что сейчас важно наладить диалог демократических сил в Европе, "нужна европейская солидарность и глобальная солидарность".