В Сумской области возобновили работу ПП «Грабовское» на границе с Россией

В Краснопольском районе Сумской области возобновлено функционирование местного пункта пропуска на границе с Россией «Грабовское».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского пограничного отряда.

Согласно сообщению, режим функционирования – круглосуточно, в пешем порядке.

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По состоянию на 5 июля 2014 года все местные пункты пропуска (места пересечения границы) на участке ответственности Сумского пограничного отряда функционируют в соответствии с ранее установленными режимами работы», – отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, функционирование пункта пропуска «Грабовское» было приостановлено 16 мая с.г. по инициативе российской стороны.