Россия приостановила работу четырех пунктов пропуска на границе с Украиной

10:23, 05 июля 2014
Политика
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Причина - безопасность личного состава

Колона терористів, незважаючи на щільний вогонь з боку українських військовослужбовців, прорвалася в Краматорськ / panoramio.com

На границе России и Украины временно приостановлена работа четырех пунктов пропуска: "Донецк", "Гуково" и "Новошахтинск" и "Весело-Вознесенское".

Об этом сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев, передает Русская служба Би-Би-Си.

По его словам, работу пунктов приостановили, чтобы обеспечить безопасность личного состава.

Кроме того, причиной приостановки является то, что люди отказываются пересекать границу в этих пунктах.

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