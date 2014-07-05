Россия приостановила работу четырех пунктов пропуска на границе с Украиной
10:23, 05 июля 2014Политика
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Причина - безопасность личного состава
Россия приостановила работу четырех пунктов пропуска на границе с Украиной / panoramio.com
На границе России и Украины временно приостановлена работа четырех пунктов пропуска: "Донецк", "Гуково" и "Новошахтинск" и "Весело-Вознесенское".
Об этом сообщил официальный представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области Василий Малаев, передает Русская служба Би-Би-Си.
По его словам, работу пунктов приостановили, чтобы обеспечить безопасность личного состава.
Кроме того, причиной приостановки является то, что люди отказываются пересекать границу в этих пунктах.
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