Над Краматорском подняли украинский флаг - очевидцы

22:28, 05 июля 2014
Политика
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Блокпосты террористов и улицы пустуют.

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Украинские военные вошли в Краматорск, над горсоветом установлен украинский флаг.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает ТСН.ua.

Блокпосты террористов и улицы пустуют.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики сегодня выбили террористов из Славянска, который был захвачен в середине апреля.

Над мэрией Славянска уже висит Государственный Флаг Украины.

Очевидцы сообщали, что боевики из Славянска прибыли в Краматорск, а позже – Донецк.

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