Над Краматорском подняли украинский флаг - очевидцы

Украинские военные вошли в Краматорск, над горсоветом установлен украинский флаг.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает ТСН.ua.

Блокпосты террористов и улицы пустуют.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики сегодня выбили террористов из Славянска, который был захвачен в середине апреля.

Над мэрией Славянска уже висит Государственный Флаг Украины.

Очевидцы сообщали, что боевики из Славянска прибыли в Краматорск, а позже – Донецк.

Читайте такжеВ Донецке боевики частично разместились в захваченных зданиях, частично покинули город - горсовет Вечером в Донецком горсовете сообщили, что часть прибывших в Донецк из Славянска и Краматорска боевиков разместилась в ранее захваченных государственных зданиях, часть покинула город.