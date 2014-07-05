Гелетей и Муженко наградили ряд офицеров за освобождение от боевиков поселка Николаевка

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, церемония награждения состоялась в лагере АТО.

Офицеры получили досрочно воинские звания и награды.

Как сообщал УНИАН, вчера силы АТО освободили от боевиков поселок Николаевка вблизи Славянска Донецкой области.Читайте такжеВ Николаевке силы АТО освободили более сотни заложников, которые несколько суток сидели в подвале

Операция, в которой были задействованы бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, батальона «Киев-1» и спецназовцы, проходила под руководством Муженко.

В ходе операции в плен было захвачено более 50 боевиков, среди которых есть граждане России, во главе с лидером по прозвищу «Скорпион».Читайте такжеУкраинские военные освобождают города от террористов и берут их под свой контроль

Также было освобождено 150 женщин и детей, которые более двух суток находились в подвале Дома культуры Николаевки и которых боевики собирались использовать в качестве живого щита.