ГСЧС призывает людей, которые планируют выехать из зоны АТО звонить «101»
18:00, 05 июля 2014Политика
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала людей, которые планируют выехать из зоны антитеррористической операции, звонить на номер «101»
REUTERS
«Вниманию людей, которые планируют выехать из района проведения АТО! Для координации действий с оперативным штабом по выезду из опасной зоны, необходимо обратиться по телефону «101» как со стационарного, так и с мобильного телефона», - сказано в сообщении на сайте ведомства.Читайте такжеС начала боевых действий из зоны АТО вывезли более 32,5 тысяч граждан - ГСЧС
Ранее ГСЧС сообщала, что с начала антитеррористической операции из районов Донецкой и Луганской областей сотрудники Межведомственного координационного штаба вывезли и расселили в безопасных регионах более 32,5 тыс. граждан, оказавшихся в зоне активных боевых действий.
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