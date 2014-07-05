ГСЧС призывает людей, которые планируют выехать из зоны АТО звонить «101»

«Вниманию людей, которые планируют выехать из района проведения АТО! Для координации действий с оперативным штабом по выезду из опасной зоны, необходимо обратиться по телефону «101» как со стационарного, так и с мобильного телефона», - сказано в сообщении на сайте ведомства.Читайте такжеС начала боевых действий из зоны АТО вывезли более 32,5 тысяч граждан - ГСЧС

Ранее ГСЧС сообщала, что с начала антитеррористической операции из районов Донецкой и Луганской областей сотрудники Межведомственного координационного штаба вывезли и расселили в безопасных регионах более 32,5 тыс. граждан, оказавшихся в зоне активных боевых действий.