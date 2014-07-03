В течение суток террористы 18 раз обстреляли позиции сил АТО
В течение суток террористы 18 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий погиб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.
«В течение суток незаконными вооруженными формированиями совершено 18 обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины», - заявил он.
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По словам Лысенко, «боевики осуществили коварное и подлое нападение на один из блокпостов украинских военных. Террористы сначала подъехали на гражданском транспорте с белым флагом. Приблизившись к блокпосту, боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Один украинский защитник, к сожалению, погиб. В ответ террористы получили достойный отпор - всех нападавших было уничтожено».
«Также во второй половине дня был обстрелян блокпост в районе населенного пункта Красный Лиман. В результате обстрела получил ранение один военнослужащий», - добавил он.
Секретарь СНБО подтвердил, что «2 июля подразделения Вооруженных сил Украины на юге Донецкой области уничтожили автоколонну террористов из 5 Камазов вместе с боевиками, которые пытались прорваться через боевые порядки сил АТО».