Силы АТО обстреливают террористов из супероружия - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вдобавок к тому вооружению, что уже здесь использовалось украинскими регулярными силами, в ход теперь пошло еще и самое дорогое и, как говорят знатоки дела, очень эффективное оружие: мощные 152-миллиметровые самоходные установки "Мста-С".

Они стреляют высокоточными снарядами с самым современным лазерным наведением. Говорят, что один выстрел из "Мста" стоит 200 тыс. грн.

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С другой стороны, такое вооружение на передовой чрезвычайно важное. Ведь террористы продолжают прикрываться гражданским населением и именно высокоточное оружие может помочь и дело выполнить, и свести к минимуму потери среди мирных граждан.

В противовес, боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Славянска и Краматорска, прежде всего из систем реактивного залпового огня. Сколько установок "Град" есть сейчас в распоряжении боевиков, точно не известно. А вот танков, по данным министра внутренних дел Арсена Авакова, в самом лишь Славянске вроде не меньше десятка.