СМИ: Болотов заявил об освобождении журналистов Громадського ТВ
Глава террористической организации «Луганская народная республика» Валерий Болотов заявил, что отпустил задержанных ранее журналистов «Общественного ТВ» Анастасию Станко и Илью Бескаравайного.
Как сообщает интернет-ресурс Восточный вариант, об этом Болотов заявил на пресс-конференции.
При этом Болотов отметил, что журналисты были освобождены по просьбе трех ведущих российских телеканалов.
Как сообщал УНИАН, журналистку Громадське ТВ Станко и оператора Бескоровайного вечером 30 июня захватили в плен представители вооруженной группировки «Луганская народная республика». Телеканал заявил, что, по неподтвержденным данным, журналистов незаконно задержали в Луганской области при исполнении профессиональных обязанностей, и они находятся в подвале одного из зданий в центре Луганска.
Столичная милиция открыла уголовное производство по факту исчезновения съемочной группы телеканала.
Президент Украины Петр Порошенко поручил сделать все необходимое для освобождения заложников-журналистов.
Сегодня, 2 июля, руководители трех крупнейших российских телевизионных компаний «Первого канала», ВДРТК и НТВ Константин Эрнст, Олег Добродеев и Владимир Кулистиков призвали Болотова содействовать в освобождении журналистов Станко и Бескоровайного.