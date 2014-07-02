В Донецке тело похищенного боевиками мужчины обнаружили в багажнике автомобиля – милиция

В Донецке мужчину, похищенного вооруженными людьми, обнаружили убитым в багажнике автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

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Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Петровский райотдел милиции обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о том, что около 21.00 вооруженные неизвестные в камуфляжной форме на автомобиле «Шевроле» похитили ее мужа. В 22.45 правоохранители обнаружили тело мужчины в багажнике автомобиля «Тойота», находящегося возле мусорной свалки, с признаками насильственной смерти.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Проводится расследование.