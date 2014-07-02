22 бойца батальона «Львов» написали рапорты на увольнение из-за ненадлежащих бытовых условий

22 бойца батальона милиции спецназначения «Львов» написали рапорты на увольнение из-за ненадлежащих бытовых условий.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

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Как отмечается в сообщении, 27 июня 60 бойцов батальона милиции специального назначения «Львов» покинули расположения учебно-тренировочного центра Национальной гвардии Украины, который находится вблизи города Золочев Львовской области, мотивируя свой поступок ненадлежащими бытовыми условиями а также тем, что им без предупреждения продлили полевые учения на 7 дней.

После инцидента, который случился 27 июня на учебно-тренировочной базе Национальной гвардии Украины, бойцов батальона милиции специального назначения «Львов» 1 июля посетил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Дмитрий Загария. Вместе с начальником областной милиции подготовку бойцов и бытовые условия на базе оценили журналисты и представители общественности.

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Загария перед выстроенным на плацу личным составом батальона объявил об увольнении с занимаемых должностей 22 бойцов, которые написали рапорты на увольнение.

В отношении еще 38 лиц, которые вернулись в расположение подраздела, проводится служебная проверка. По результатам этой проверки руководство примет решение о возможности дальнейшего прохождения службы этими работниками.

«Мы дали возможность всем, кто не желает продолжать службу, написать рапорты на увольнение. Таких оказалось 22 человек. Все рапорты удовлетворены. Всем, кто хочет служить, скажу – Родину защищать нужно и в дождь. Приказы командиров выполнять без обсуждений. Мы не для того готовим вас в условиях, приближенных к боевым, чтобы за вами здесь мамы с памперсами бегали. Если вам здесь трудно – что вы скажете, когда придется ехать на восток Украины», - заявил Загария.