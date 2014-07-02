РФ закрыла три пункта пропуска на границе с Украиной - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

«Вчера на протяжении дня Россия закрыла три пункта пропуска через границу с Украиной, в частности, 1 июля закрыты международные автомобильные пункты пропуска «Гуково», «Донецк» и «Новошахтинск» в Ростовской области, через которые раньше беспрепятственно проходили боевики», - отметил он.

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По словам Лысенко, в данное время в этих пунктах пропуска российская сторона оборудовала специальные блокпосты, усилив их тяжелой бронированной техникой.

«Есть данные, что через них запрещено выпускать вооруженных боевиков, которые пытаются убежать с территории Украины», - добавил Лысенко.