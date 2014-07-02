РФ закрыла три пункта пропуска на границе с Украиной - СНБО
Россия вчера закрыла три пункта пропуска «Гуково», «Донецк» и «Новошахтинск» в Ростовской области на границе с Украиной, через которые раньше на территорию нашей страны проходили боевики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.
«Вчера на протяжении дня Россия закрыла три пункта пропуска через границу с Украиной, в частности, 1 июля закрыты международные автомобильные пункты пропуска «Гуково», «Донецк» и «Новошахтинск» в Ростовской области, через которые раньше беспрепятственно проходили боевики», - отметил он.
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По словам Лысенко, в данное время в этих пунктах пропуска российская сторона оборудовала специальные блокпосты, усилив их тяжелой бронированной техникой.
«Есть данные, что через них запрещено выпускать вооруженных боевиков, которые пытаются убежать с территории Украины», - добавил Лысенко.