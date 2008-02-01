Партия регионов требует от Ющенко вмешаться в ситуацию в Житомире

Партия регионов обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием вмешаться в ситуацию в Житомирском областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в депутатском центре Житомирского облсовета сообщил народный депутат Украины, председатель Житомирской областной организации ПР Николай ПРИСЯЖНЮК.

"В суд должны обратиться те депутаты, которых незаконно лишили мандата и легитимное руководство Житомирского облсовета. Партия регионов, я убежден, соберет 150 подписей депутатов Верховной Рады для того, чтобы обратиться к Президенту, чтобы он вмешался в этот вопрос, чтобы он не стал толчком для подобных действий в других областях", - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, для такого обращения у депутатов есть все основания, поскольку сегодня судебные исполнители на сессии облсовета перед избранием нового председателя объявили решение Печерского районного суда Киева, которым Ирине СИНЯВСКОЙ запрещено принимать участие в заседаниях облсовета, поскольку она "мешает формированию коалиции между "Нашей Украиной " и БЮТ".

По словам депутата, это - политическое решение, в которое судебная ветвь власти "вообще не имеет права вмешиваться".

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не вмешается в ситуацию, она может привести к негативным процессам в других облсоветах.

При этом он призвал все политические силы выполнить предвыборные обещания и отдать всю полноту власти местным советам для усиления их авторитета.

Как сообщал УНИАН, 30 января пресс-служба Житомирского облсовета заявила о рейдерском захвате областного совета. По словам пресс-секретаря председателя Житомирского облсовета Веры РАЧКОВСКОЙ, "очередное заседание областного совета сегодня не состоялось, поскольку в зале зарегистрировались 40 депутатов, в связи с чем председатель областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ объявила перерыв на неопределенный срок".

Вместе с тем сегодня, 1 февраля, депутаты Житомирского областного совета большинством голосов (49-ю голосами из 95 депутатов облсовета) избрали нового председателя облсовета - лидера фракции БЮТ Виталия ФРАНЦУЗА.

В работе сессии приняли участие председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА и прокурор области Николай ФРАНТОВСКИЙ, а Ирина СИНЯВСКАЯ отсутствовала.

В зале заседаний также не было депутатов от Блока Литвина, ХДС, КПУ и Партии регионов.