Литвин считает неминуемым конфликт между Тимошенко и Ющенко

Конфликт между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО является неминуемым.

Такое мнение в интервью агентству УНИАН выразил лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что на сегодняшний день это «ревность, а затем они перейдут в противостояние». По его мнению, сегодня в Украине наблюдается попытка украинских политиков «пометить все политическое поле». «Не успели выплатить сбережения, как уже принялись осчастливливать людей жильем», - сказал В.ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что сегодня происходит состязание, «кто быстрее продекларирует, что он будет решать конкретную проблему», а уже для решения этой проблемы «энергия будет распределяться по остаточному принципу».

В.ЛИТВИН считает, что это является свидетельством того, что «в активную фазу вступила президентская избирательная кампания». По его словам, «конфликт неминуем». В.ЛИТВИН отметил, что «в политической берлоге два медведя никогда не уживутся». Он добавил, что «это безотносительно к конкретным лицам».

По его словам, в такой ситуации, когда даже в одной политической силе есть две сильных личности, «кто-то кого-то должен съесть». «Это законы, видимо, и природы, и политики», - добавил он.

Как отметил В.ЛИТВИН, хотелось бы, чтобы в Украине было понимание между первыми лицами, между политическими силами, что позволило бы сохранить стабильность, но это «в области желаемого, а не действительного».