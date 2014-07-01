Совет ЕС в зависимости от развития событий в Украине будет принимать решение о дальнейших действиях

Совет ЕС на уровне представителей стран-членов Европейского Союза констатирует, что сейчас „существует смешанная картина” о ситуации на востоке Украины, и считает необходимым продолжать следить за ситуацией и принять решение в зависимости от дальнейшего развития событий.

О таком результате заседания Совета ЕС, состоявшемся сегодня в Брюсселе, сообщил собственному корреспонденту УНИАН дипломатический источник.

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„Coreper (формат заседания Совета ЕС на уровне представителей) поддержал все усилия, которые приведут к политическому решению. Существует смешанная картина, ситуация постоянно меняется”, - констатировал собеседник.

Кроме того, в Совете ЕС отметили, что в нескольких форматах ведутся переговоры о выполнении четырех ключевых требований Евросоюза (совместно с немецкими и французскими лидерами). „Совет будет продолжать следить за ситуацией и примет решение на основе дальнейшего развития событий на местах. В то же время усилится подготовка дальнейших отдельных ограничительных мер. Coreper готов собраться по мере необходимости”, - подчеркнул источник.

На данный момент заседание запланировано на следующий понедельник, 7 июля.