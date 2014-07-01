Совет постпредов ЕС вернется к вопросу третьей фазы санкций против России через неделю

К этому вопросу они вернутся в понедельник или вторник, 7-8 июля, сообщил в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН европейский дипломат, комментируя результаты заседания.

„Они (постоянные представители стран ЕС) не будут рекомендовать переходить к третьему этапу - экономических санкций, будут наблюдать за развитием ситуации. Они отмечают, что сейчас наблюдаются усилия по выполнению выдвинутых требований, поэтому принято решение подождать”, - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеСША поддержат любое решение Украины относительно АТО и готовы к санкциям против РФДипломат сообщил, что Совет ЕС на уровне постоянных представителей вернется к рассмотрению этого вопроса на следующей неделе.

"Тогда к списку имен второй фазы (лица, которые попали под запрет на въезд и замораживание активов), возможно, добавят еще несколько фамилий. Также состоится дискуссия об экономических санкциях. Но сейчас они подождут”, - добавил он.