НУ-НС заявляет о нападении на нашеукраинца Бесплемянного

В блоке “Наша Украина - Народная самооборона” заявляют об организованном нападении на члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии “Народного Союза Наша Украина” Юрия БЕСПЛЕМЯННОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

“Мне были нанесены тяжкие телесные повреждения, то есть черепно-мозговая травма. Неизвестные подстерегли меня возле моей машины и, убедившись, что это тот, кто им нужен, нанесли удары по голове. Сейчас нахожусь на лечении в госпитале”, - отметил пострадавший в беседе с корреспондентом Официального интернет-представительства Блока.

Ю.БЕСПЛЕМЯННЫЙ не исключает, что причиной нападения может быть его активная общественная и политическая деятельность.