Украина требует от России прекратить поддержку террористов

Такое заявление обнародовала Служба безопасности Украины (СБУ). Также СБУ требует от России "закрыть пункты вербовки, лагеря для подготовки наемников и прекратить вербовку граждан Украины".

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Как рассказал заместитель председателя СБУ Виктор Ягуней, получены и обнародованы неопровержимые доказательства о функционировании на территории Российской Федерации центров вербовки наемников и диверсантов для дестабилизации ситуации и поддержки террористов в Украине.

Получены данные о наличии на территории России, в частности в Пскове, Таганроге, городе Шахты Ростовской области, селе Молькино Краснодарского края и в Московской области центров подготовки диверсионных групп для совершения террористических актов и диверсий, вооруженных нападений на украинских военнослужащих и мирное население.

Задокументированные факты свидетельствуют, что именно оттуда преступники направляются в Украину с полученными от российских кураторов задачами.

Используются социальные сети, где размещается контактная информация - номера телефонов, имена контактеров, адреса электронной почты, маршруты к местам расположения лагерей.

Вербовка так называемых «добровольцев» осуществляется главным образом на материальной основе. «Соглашаются только люди без принципов», - подчеркнул Виктор Ягун.