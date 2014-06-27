СМИ: Украинку не выпускают из Крыма без российского паспорта

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Елизавету Богуцкую, её дочь Сакина направлялась на материк, чтобы вклеить в паспорт фотографию, как того требует украинское законодательство по достижении 25 лет.

Однако российские пограничники заявили Сакине Богуцкой, что она не имеет права пересекать "границу Российской Федерации" (административная граница оккупированого Крыма и Херсонской области - ред.), поскольку ее украинский паспорт недействителен. Они предлагали девушке решить проблему, получив паспорт Российской Федерации, тем самым принуждая её к насильственному изменению гражданства.

Читайте такжеООН: Число вынужденных переселенцев в Украине достигло 54 тысяч«Мою дочь остановили в Армянске, высадили из поезда. Она спросила у пограничников, что делать, поскольку в Симферополе фотографию в украинский паспорт не вклеивают, и ей не дают выехать, чтобы вклеить. Пограничники сказали, что нужно идти получать российский паспорт и с этим паспортом выезжать», - рассказала Богуцкая.

Общественная активистка отметила, что её дочь не приняла российское гражданство, и теперь её лишают возможности выехать на материк по украинскому паспорту.

«Получается, моя дочь не может сделать свой документ легальным, хотя она осталась гражданкой Украины. И я подозреваю, что это специально придумано, чтобы таким образом давить на украинцев, находящихся здесь, в Крыму», - подчеркнула Елизавета Богуцкая.

Читайте такжеВ Крыму хотят убрать дорожные знаки на украинском и английскомПо словам Елизаветы Богуцкой, было бы логичнее со стороны российских пограничников выслать девушку с «недействительным паспортом» из оккупированного Крыма в Украину, вместо этого Сакина Богуцкая оказалась заложницей на полуострове.

Сейчас девушка по-прежнему находится в Армянске, паспорт ей так и не вернули. Если в ближайшее время пограничники не вернут документы, Елизавета Богуцкая намерена выехать к дочери в Армянск вместе с журналистами, чтобы придать максимальную огласку данному факту.

Общественная активистка, блогер Елизавета Богуцкая живет в Симферополе, она широко известна своими патриотическими высказываниями. Этническая русская, крымчанка Богуцкая прошла процедуру отказа от российского гражданства, она считает себя украинкой, живущей на украинской земле.

Позже стало известно, что Федеральная миграционная служба России извинилась перед Елизаветой Богуцкой за инцидент с ее дочерью.

Также в ФМС назвали неправомерными действия российского пограничника. «Сказали, что оснований для снятия дочери с поезда не было», – отметила Богуцкая.