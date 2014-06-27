Эта Верховная Рада абсолютно не соответствует настроениям и запросам общества - Мусий

"Эта Верховная Рада абсолютно не соответствует настроениям и запросам общества на очистку. Там присутствуют люди которые голосовали в том числе за диктаторские законы, которые привели к трагедии на Площади. А сегодня они перекрасились и могут с легкой руки отстранять любого неудобного для них министра, который пытается ломать им коррупционные схемы", - отметил министр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре.

При этом Мусий отмечает, что готов отчитаться о своей деятельности в Верховной Раде, и просит предоставить ему такую возможность. Министр, в частности, назвал фейком информацию о своей отставке якобы по зстаном здоровья

"Я заявление об отставке не писал", - сказал Мусий, отметив, что он и его команда имеют принципиальную позицию по борьбе со злоупотреблениями, которые были в Минздраве - как в одном из самых коррумпированных министерств, в частности, в вопросе госзакупок.

"Все вы сейчас становитесь свидетелями дискредитации Минздрава и министра путем как публичной дискредитации с помощью СМИ, которые публикуют заказные статьи, а также и подковерной дискредитации, в первую очередь тех действий, которые проводит Минздрав", - сказал он.

"Сейчас я нахожусь в относительно нормальном здравии и абсолютно готов выступить перед всей ВР и прошу их предоставить мне возможность не голосовать во вторник без меня постановление об отставке, а дать мне возможность донести всем депутатам и всему обществу то, что происходит в системе здравоохранения и во власти. Я абсолютно готов к честной беседе с ВР и выступлению перед всем украинским народом. Я думаю, что буду делать это также и на Майдане", - отметил он.

Мусий также напомнил, что в ВР было зарегистрировано постановление о его отставке со стороны двух внефракционных народных депутатов. По его словам, это произошло после того, как подчиненное ему ведомство делало попытку вернуть в государственно собственности завод "Индар".

"Ведь завод "Индар", к сожалению, превратился из производителя инсулина на торговую прокладку, которая принимала участие в тендерах и отмывала таким образом средства. Против руководства завода "Индар" возбуждены, на сегодня, как минимум, два уголовных дела - за превышение служебных полномочий и за хищение государственных средств в особо крупных размерах", - рассказал министр.

Он также отметил, что за последние две недели на него и его ведомство "вылито огромное количество грязи".

"Это, безусловно, является сопротивлением моей принципиальной позиции относительно очистки от мафии Минздрава", - отметил Мусий.

Он также заявил, что все митинги за его отставку являются проплаченными, что подтверждали сами их участники.

Кроме того, министр подчеркнул, что в его ведомстве есть заместители, которые назначены по партийным квотам, что является недопустимым.

"Партийные квоты, по сути, убивают намерения провести реформы, построить что-то новое, потому что приходят непрофессионалы, которых навязывают", - сказал Мусий отметив, в частности, его первый заместитель медлил с объявлением о проведении тендеров.

"После ежедневного напоминания в течение целого месяца, поданы документы на объявление тендеров... Я написал соответствующее представление премьер-министру об объявлении выговора и об увольнении таких чиновников, которые не способны управлять тендерными закупками с должности заместителя министра здрвохранения", - рассказал он, напомнив, что уже уволен «тендерную мафию», которая разворовывала 2 миллиарда гривен ежегодно в Госслужбе лекарственных средств, и что в настоящее время этой службой руководит профессиональный человек.

Мусий отметил, что он имеет принципиальную позицию, которую планировал озвучить на заседании ВР в прошлую пятницу, но у него случился гипертонический криз и его забрала скорая.

По словам министра, для эффективной работы министерства, нужны усилия всего общества. Мусий также отметил, что имеет принципиальную позицию, что только после согласования со всеми заинтересованными сторонами и с народом, нужно запускать в действие новую европейскую модель системы здравоохранения.