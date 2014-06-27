Тигипко назвал историческим подписание Соглашения об ассоциации с ЕС

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«Мы выходим на новый уровень отношений с ЕС», - подчеркнул политик, добавив, что теперь предстоит серьезная работа по имплементации положений этого документа.

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«Очень важно не впасть в эйфорию от события, а сохранить здравый рассудок: с этого момента работа по выведению экономики Украины на качественно новый уровень только начинается», - уверен он.

Сергей Тигипко также отметил, что подписание документа не должно создать преграды для взаимоотношений с другими стратегическими партнерами Украины. «Очень важно не сжечь мосты со старыми партнерами, отсутствие поддержки которых в переходный период может стать для нашей экономики фатальным», - резюмировал он.