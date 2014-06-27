Поврежденный взрывом 5-этажный дом в Николаеве отремонтируют за счет городского бюджета

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета со ссылкой на решение, принятое на заседании исполкома 27 июня.

Члены исполкома проголосовали за признание аварийным 1-го подъезда дома, где произошел взрыв.

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"Вследствие аварийной ситуации, которая произошла в доме, после изучения вопроса проектная организация вынесла решение, что дом – аварийный и не пригоден к эксплуатации до проведения соответствующих ремонтных работ", - объяснил начальник управления жилищного хозяйства департамента ЖКХ Андрей Палько.

По информации заместителя мэра Валентина Гайдаржи, стоимость проекта восстановительных работ – 94 тыс. грн.

"К концу следующей недели проект будет готов. Первая часть проектных работ по восстановлению разрушенных элементов уже выполнена. Сейчас начнется проектирование по отделочным работам, а также по улучшению коммуникаций. Окончательная сметная стоимость будет после проведения госэкспертизы", - сказал Гайдаржи.

Как сообщили в горсовете, из городского бюджета на восстановление поврежденного дома планируется выделить порядка 1,5 млн грн, но, если этих денег не хватит для окончательной реконструкции, в городском бюджете будут перераспределены и выделены средства в том объеме, который необходим для ремонта.

По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Сергея Бондаренко, 23 человека из пострадавшего от взрыва дома сейчас проживают в пансионате «Чайка».

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Как сообщал УНИАН, 9 июня, около 5.00 в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Взрывом разрушено междуэтажное перекрытие.

В результате взрыва травмированы 4 человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спасатели обнаружили под завалами тело женщины, на шее которой был провод от утюга.

По данным следствия, госпитализированный в тяжелом состоянии мужчина задушил потерпевшую, после чего спровоцировал взрыв, пытаясь скрыть следы преступления.