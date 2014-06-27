Прокуратура РФ не видит оснований для освобождения режиссера Сенцова

Об этом говорится в ответе заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня на обращение председателя совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, сообщают "Крым. Реалии".

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Как объяснил представитель генпрокуратуры, в управлении ФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены и соединены в одно производство 3 уголовных дела по фактам деятельности террористического сообщества.

В качестве подозреваемых задержаны Олег Сенцов и Александр Кольченко. "Сейчас они пользуются услугами защитников, дают показания и этапированы в СИЗО на территории Москвы, сказано в официальном ответе" ,- отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Олег Сенцов и еще 3 граждан Украины были задержаны сотрудниками ФСБ в мае в Крыму. Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния, Александра Кольчена и Олега Сенцова обвиняют в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе. ФСБ России называет их активистами "Правого сектора", однако украинская радикальная организация это опровергает.