В Артемовске террористы на танках пытались захватить военную базу

В Артемовске выстрелами из танка сильно поврежден пропускной пункт воинской части, а также здание между верхним и нижним КПП, сообщает 06274.

Следы танка можно увидеть на тротуарах. В жилых домах снова вылетели окна от ударной волны после мощных взрывов. Повреждены линии электропередач.

Как рассказал сайту один из спецназовцев, пострадавших и раненных среди военных в результате нападения нет. Танковая база находится под контролем украинской армии.

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Напомним, первые одиночные взрывы и выстрелы жители района воинской части слышали около трех ночи. Очевидцы сообщают, что в город вошла тяжелая бронетехника и грузовые машины с вооруженными нападавшими.

Интенсивный обстрел начался после пяти утра. Это уже пятый обстрел танковой базы в Артемовске за последние несколько месяцев и второй с применением танка.