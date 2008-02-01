Бойко увидел, как у Тимошенко орудуют Гайдук и Тарута

Экс-министр топлива и энергетики Юрий Бойко заявляет, что корпорация "ИСД" Сергея Таруты и Виталия Гайдука связана с правительством Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью "Делу", комментируя назначения Юрия Продана министром топлива и энергетики, Олега Дубины — главой "Нафтогаза" и вероятное назначение вице-премьером Гайдука.

"Могу сказать, что наблюдается укрепление группы "ИСД" во власти", - сказал Бойко.

"Это значит, что корпорация "ИСД" связана с правительством Тимошенко. Премьер отошла от своих принципов отделения бизнеса от власти. Предлагать миллиардера на должность вице-премьера — это то, что она всегда критиковала. "Последовательность" налицо", - добавил он.

Бойко также предположил, что платы Тимошенко по устранению с газового рынка компании РосУкрЭнерго связаны с желанием вернуть на него компанию "Итера".

"Учитывая то, что новое руководство "Нафтогаза" летает на переговоры в Москву на самолетах "Итеры", можно предположить, что эта структура займет какое-то место. В 2005 году попытки реанимировать "Итеру" в Украине тоже были", - сказал он.

Комментируя собственное заявление о том, что с января 2008 года Украина несанкционированно отбирает газ, Бойко уточнил, что с начала января "Нафтогаз Украины" не имеет договоров на покупку газа.

"Пользуясь положением владельца газотранспортной системы, НАК просто забирает газ из подземных хранилищ и транзитных газопроводов, собирает с потребителей деньги, как-то их распределяет, но при этом не удосужилась закупить необходимые ресурсы. Это называется "несанкционированный отбор". Нас просто вернули в 1999 год. Отсюда и неразбериха", - сказал он.

"Поскольку потребление идет, а договоров закупки нет, "Нафтогаз" не может показать собственникам ресурса баланс распределения газа. Иначе он документально признает факт несанкционированного отбора. Российский газ RosUkrEnergo можно было бы спокойно пропустить транзитом, а для обеспечения Украины поднять из подземных хранилищ среднеазиатский газ", - добавил Бойко.

Он также опроверг заявления представителей нынешней власти о том, что предыдущее правительство оставило "Нафтогаз" и его структуры в плачевном состоянии.

"Никаких убытков у компании не было. За 9 месяцев прошлого года получено 1,46 миллиарда прибыли. Все заявления об ухудшении финансового состояния компании делаются исключительно в политических целях", - сказал он.

Украинская правда