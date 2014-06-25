В Донецке террористы похитили документы в Фельдслужбе и вывезли начальника учреждения - горУВД



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Калининский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в 9.00 в отдел Государственного управления Фельдслужбы Украины проникли 10 вооруженных неизвестных в камуфляжной форме, которые прибыли на автомобиле «Iveco».

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Неизвестные похитили документацию, оргтехнику, повредили служебный автомобиль и забрали с собой начальника учреждения - 39-летнего жителя г. Макеевки.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст.146 УК Украины (похищение человека).