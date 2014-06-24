Порошенко рассказал Ягланду о нарушении боевиками режима прекращения огня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В частности, в сообщении отмечается, что Президент проинформировал Генерального секретаря СЕ о гибели вертолета Вооруженных сил Украины с 9 военными на борту и атаках на блокпосты украинских военных со стороны боевиков. По его словам, заявление Президента Путина с призывом к Совету Федерации отменить разрешение использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины является «первым и пока единственным положительным сигналом» со стороны России.

В свою очередь, Турбьерн Ягланд заверил в том, что приложит все усилия для помощи Украине в защите ее территориальной целостности.

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Собеседники договорились продолжить разговор 26 июня на встрече в Страсбурге в рамках заседания сессии ПАСЕ.

Порошенко поздравил Турбьерна Ягланда с переизбранием на второй срок на пост Генерального секретаря СЕ. Глава государства выразил надежду, что под руководством Турбьерна Ягланда Совет Европы будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к европейскому сообществу, говорится в сообщении.