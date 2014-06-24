В Краматорске боевики не дали эвакуировать из детского дома 35 больных детей

Об этом сегодня по Skype рассказал главный врач Анатолий Романов, сообщают Новости Донбасса.

По его словам, сейчас в детском доме находятся 35 детей.

«Мы попали в очень сложную информационную яму, - сказал Романов. -Русские телеканалы снимают каждый наш шаг, каждое наше действие...Затем по телевидению выхватываются различные эпизоды и интерпретируются со своей стороны».

Главный врач рассказал, что вопрос об эвакуации детей «стал очень серьезно» и с Донецкой областной государственной администрацией был согласован их вывоз в Харьковскую область.

Читайте такжеИз зоны АТО переселено уже 10,5 тысяч человекОднако этому воспрепятствовали вооруженные «ополченцы». Они вызвали врача «на беседу к коменданту» и заявили, что они находятся в состоянии войны с Украиной, поэтому не пустят детей на территорию «противника». Романову пригрозили, что если он попробует вывезти детей, то с ним поступят «по закону военного времени».

Напомним, ранее в зоне АТО боевики захватили автобус с 25 воспитанниками детских домов из Снежного и насильственно вывезли 16 детей на территорию России. После международного скандала похищенные сироты были возвращены в Украину.