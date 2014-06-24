Нацгвардия: утром боевики обстреляли окраины Славянска, ранены 2 военных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии, на блокпосту несут службу военнослужащие вооруженных сил и Нацгвардии. В ходе обстрела 2 военнослужащих были ранены.

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В течение последних суток как минимум 4 раза были обстреляны блокпосты Национальной гвардии вблизи Славянска.

Вблизи Былбасовки Славянского района силами подразделений Нацгвардии формируется дополнительный блокпост.