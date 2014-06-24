Нацгвардия: утром боевики обстреляли окраины Славянска, ранены 2 военных
11:47, 24 июня 2014Политика
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Сегодня с 7.45 до 8.00 боевики провели минометный обстрел на северных окраинах Славянска, вблизи населенного пункта Ивановка.
фото Facebook Игорь Савчук
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии, на блокпосту несут службу военнослужащие вооруженных сил и Нацгвардии. В ходе обстрела 2 военнослужащих были ранены.
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В течение последних суток как минимум 4 раза были обстреляны блокпосты Национальной гвардии вблизи Славянска.
Вблизи Былбасовки Славянского района силами подразделений Нацгвардии формируется дополнительный блокпост.
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