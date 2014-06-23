Шуфрич: За перемирием будут следить ОБСЕ и Россия
Во время перемирия на Донбассе ситуацию будут мониторить миссия ОБСЕ и представители России.
Об этом по итогам переговоров относительно мирного плана президента в Донецке заявил один из участников - «регионал» Нестор Шуфрич, сообщает hromadske.tv.
«Представители ДНР и ЛНР согласились на прекращение огня до времени, определенного президентом Украины - 27 июня. Были также достигнуты договоренности о привлечении миссии ОБСЕ и России для мониторинга прекращения огня, а также консультаций по вопросам установления перемирия и продолжения переговоров», - отметил нардеп.
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Напомним, что в Донецке завершился первый этап переговоров по мирному урегулированию кризиса на Востоке. Участие в переговорах приняли и представители России и ОБСЕ.