Шуфрич: За перемирием будут следить ОБСЕ и Россия

Об этом по итогам переговоров относительно мирного плана президента в Донецке заявил один из участников - «регионал» Нестор Шуфрич, сообщает hromadske.tv.

«Представители ДНР и ЛНР согласились на прекращение огня до времени, определенного президентом Украины - 27 июня. Были также достигнуты договоренности о привлечении миссии ОБСЕ и России для мониторинга прекращения огня, а также консультаций по вопросам установления перемирия и продолжения переговоров», - отметил нардеп.

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Напомним, что в Донецке завершился первый этап переговоров по мирному урегулированию кризиса на Востоке. Участие в переговорах приняли и представители России и ОБСЕ.