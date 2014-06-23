В Мариуполе уничтожили цех, где печатали газеты террористов

Тираж вестника террористов в более чем 5 тысяч экземпляров был обнаружен в заброшенном помещении неработающего предприятия вместе с копировальной техникой, на которой также изготавливались пропагандистские листовки под названием «Вестник Новороссии. Ваш вежливый почтальон».

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Неизвестные лица с использованием бейсбольных бит и арматуры уничтожили печатное оборудование, а также подпалили «коктелями молотова» изготовленную пропагандистскую продукцию и подготовленную к печати бумагу.

После уничтожения подпольного полиграфического цеха, на фасаде здания были оставлены надписи «Не хочу в СССР» и «Сепары ПНХ»