В Мариуполе уничтожили цех, где печатали газеты террористов

15:40, 23 июня 2014
Политика
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22 июня с.г. неизвестными в балаклавах и камуфляже было уничтожено  в освобожденном от сепаратистов Мариуполе на Донеччине готовую для распространения партию листовки «Новороссия», являющейся «печатным органом» террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

Тираж вестника террористов в более чем 5 тысяч экземпляров был обнаружен в заброшенном помещении неработающего предприятия вместе с копировальной техникой, на которой также изготавливались пропагандистские листовки под названием «Вестник Новороссии. Ваш вежливый почтальон».

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Неизвестные лица с использованием бейсбольных бит и арматуры уничтожили печатное оборудование, а также подпалили «коктелями молотова» изготовленную пропагандистскую продукцию и подготовленную к печати бумагу.

После уничтожения подпольного полиграфического цеха, на фасаде здания были оставлены надписи «Не хочу в СССР» и «Сепары ПНХ» 

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