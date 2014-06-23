Тымчук: в Луганской области боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО, двое силовиков ранены

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», прошедшей ночью боевики на Донбассе обстреляли из минометов позиции сил АТО близ населенного пункта Кременная. Два силовика ранены", - написал эксперт в соцсети. Читайте такжеЗа прошедшие сутки боевики провели диверсии в 6 районах Донецкой и Луганской областей

Он подчеркнул, что повсеместно силы АТО строго соблюдают условия объявленного Президентом Украины перемирия. Огонь силовиками открывается исключительно в ответ на нападения боевиков, подчеркнул эксперт.