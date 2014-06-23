Порошенко: Главная и общая задача с Майданом - это победа в войне на востоке и битва с коррупцией

Об этом он заявил на встрече с представителями общественных объединений и активистами Майдана, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко назвал «очень символичным» тот факт, что его первая рабочая поездка была на Донбасс, в зону боевых действий, где решается судьба мирного будущего Украины. Также символическим он считает проведение первой встречи с майдановцам.

Он отметил, что как Президент, с болью в сердце воспринимает сообщение о гибели каждого солдата на востоке Украины. Он подчеркнул, что во время пребывания в зоне Антитеррористической операции был поражен боевым духом украинских военных.

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«Этот дух возник и закалился на Майдане. Никогда Украина не была такой единой, и я уверен, что это война нас объединила», - сказал Президент.

«Для меня очень важно, чтобы у нас с вами былло доверие, чтобы мы знали, что не предадим друг друга, можем получать поддержку, обмениваться мнениями и быть уверенными, что есть ценности, идеалы, которые закалились на Майдане. Сегодня они объединяют нас», - отметил Порошенко.

По его словам, нужно продемонстрировать, что в стране «после нашего Майдана все решает народ. И мы не дадим никому игнорировать его мнение».