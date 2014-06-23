В ООН нет сомнений, что террористы на Донбассе - граждане России

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в эфире телеканала Интер, пишет Украинская правда.

По его словам, в международной организации есть понимание того, что этот шаг может помочь достичь мира и перейти к диалогу.

Говоря о возможности международных представителей пойти на переговоры с представителями террористических организаций, Сергеев напомнил один из принципов ООН - "с террористами - никакого диалога".

"Тем более, что Гиркин и другие, они граждане России и не имеют права обсуждать регулирование проблем Украины", - подчеркнул дипломат.

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Он отметил, что в ООН не вызывает сомнений российское происхождение и гражданство боевиков на Востоке Украины.

Кроме того, Сергеев рассказал, что украинская сторона вынуждена ежедневно опровергать различные фальсификации, которые забрасывает в медиапространство РФ в своих пропагандистских целях.

Представитель Украины в ООН также отметил, что на сегодняшний день исключить из этой организации Россию невозможно, ведь последнее решение остается за Советом безопасности ООН, который сейчас РФ и возглавляет.