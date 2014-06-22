Кравчук, Кучма и Ющенко призывают Путина подкрепить конкретными действиями одобрение мирного плана

Об этом говорится в открытом письме бывших украинских президентов к Путину, текст которого передан агентству УНИАН.

Кравчук, Кучма и Ющенко высказывают поддержку инициированному нынешним президентом Порошенко прекращению огня и мирному плану по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Ваше одобрительное по отношению к этому плану заявление мы восприняли как положительный знак. Надеемся, что ваши правильные слова будут подкреплены конкретными шагами по деэскалации ситуации, а наемники из России воспользуются коридором, который глава Украинского государства готов создать для их возвращения на родину», - пишут украинские президенты, обращаясь к Путину.Читайте такжеТеррористы игнорируют мирный план Порошенко: за сутки на востоке атакованы 7 блокпостов силовиков

Они призывают президента РФ не упустить шанс перейти на светлую сторону истории. Для этого они предлагают ему прекратить агрессию и преступную политику по отношению к многострадальному украинскому народу, который не хочет войны с российским народом.

Также в письме Кравчук, Кучма и Ющенко отмечают, что в их бытность президентами они всегда сходились со своими российскими коллегами в том, что Украина должна быть свободной и независимой, а ее отношения с Россией равноправными и способствующими дружбе братских народов.

«Так было, однако ваша политическая линия последнего времени ставит под угрозу не только эти базовые приоритеты, но и весь мировой порядок, все устои, на которых держится глобальная безопасность», - пишут украинские президенты.Читайте такжеПутин поддержал прекращение огня на Донбассе, но засомневался в жизнеспособности плана Порошенко

«На глазах всей планеты Россия превращается в страну, от которой нужно защищаться и которой нельзя верить. Несколько месяцев назад вы аннексировали неотъемлемую часть Украинской державы – Крым, при этом поправ как украинско-российские, так и многосторонние международные переговоры», – констатировали Кравчук, Кучма и Ющенко.

«Можно говорить об ударе в спину, нанесенной Украине как раз тогда, когда она проходила через трагические испытания гражданского конфликта. Не случайно сделанное вами в те дни получило в народе название «грабеж во время пожара», - добавляют президенты.

В тоже время они отмечают, что и на этом Путин не остановился и пошел дальше, поддерживая кровавые действия сепаратистов и террористов на востоке Украины.

«Счет жертв этой бойни приближается к тысяче. Разумеется, это не идет ни в какое сравнение с сотнями тысяч жертв чеченской войны, которую вы вели против тех же сепаратистов, не считаясь с потерями во имя целостности российского государства. Однако тогда это было внутренним делом вашей страны. Теперь вы решили «с точностью наоборот» перенести эти методы и подходы на нашу землю», - говорят экс-президенты в обращении к Путину.Читайте такжеВ Донецкой области возле Дмитровки зафиксированы 5 танков, 7 БТРов и грузовики с боевиками - СНБО

Они считают, что сейчас Путин ведет к тому, чтобы создать катастрофу 21 века - разрыв многовековых уз дружбы украинского и российского народов и превращение исторических братьев в кровных врагов.

«Оставьте в покое нашу страну! Займитесь своей. Тем более, что ее экономические проблемы и нарастающая международная изоляция как никогда требуют вашего участия», - подчеркивают украинские президенты.