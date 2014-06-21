В Одессе следствие выясняет источник финансирования лагеря антимайдана на Куликовом поле

В Одессе следствие выясняет источник финансирования лагеря антимайдана, функционировавшего на Куликовом поле, возле Дома профсоюзов, несколько месяцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании временной контрольной комиссии по осуществлению депутатского контроля над ходом досудебного расследования преступлений, совершенных 2 мая в Одессе, сообщил первый заместитель начальника Главного управления МВД в Одесской области, начальник следственного управления ГУМВД Дмитрий Цветков.

По его словам, милиция понимала, что палаточный городок финансируется: «У них там палатки, их кормят, поят, обеспечивают всем необходимым».

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Он также отметил, что известны посредники, раздававшие деньги, но источник поступлений пока не установлен. «Фамилии людей, которые этим занимались, мы сможем огласить после суда», - сказал Цветков.

Он отметил, что после пожара в Доме профсоюзов огнестрельное оружие милиция не обнаружила.

«В Доме профсоюзов обнаружено большое количество гильз, обнаружены биты, палки, щиты, шлемы... Есть остатки химического вещества. По всем предметам, которые изъяли, взяты пробы, ДНК, отпечатки пальцев… На Куликовом поле было все травматическое оружие, огнестрельного оружия не было», - сказал Цветков.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Сразу погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.