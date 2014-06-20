В Красном Лимане продолжается восстановление города - ОГА
16:04, 20 июня 2014Политика
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В Красном Лимане Донецкой области продолжается работа по восстановлению жизнедеятельности города.
Красный Лиман возвращается к нормальной жизни / vk.com/liman_storona
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
Читайте такжеВ Луганске местные жители распространяют листовки, в которых требуют от террористов оставить городВ сообщении отмечается, что уже восстановлено движение электропоезда сообщением Красный Лиман - Святогорск - Харьков, работа заправки «Параллель». Также решаются финансовые вопросы: получено 3,5 млн. грн для выплаты пенсий жителям, возобновлена работа отделения «Райффайзен Банк Аваль». Подготовлена 1 тысяча мест для проживания граждан, которые выезжают из зоны проведения АТО.
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