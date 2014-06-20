В Красном Лимане продолжается восстановление города - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

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