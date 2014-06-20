Украина нуждается в спецслужбе по выявлению предателей - комбат «Донбасса»

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

«По самолету, то лично у меня есть данные, которые мы сейчас проверяем, что доклад от Службы безопасности Украины за несколько дней до трагедии был в АТЦ, о том, что были обнаружены позиции вражеских ПЗРК. То есть, эта информация была. Бесспорно, измена есть, в разных отраслях и на разных уровнях. Хотя и не так тотально, как считают люди», - сказал Семенченко.

Командир добровольческого батальона «Донбасс» сообщил, что уже обратился к президенту Порошенко с предложением создать специальную спецслужбу по выявлению предателей.

«Я лично, как гражданин Украины, обращался к нашему президенту Петру Порошенко с предложением сформировать что-то вроде спецслужбы по борьбе с предательством в различных структурах власти. На это мне отвечают, что есть СБУ, но у меня возникает вопрос: а кто из СБУ будет работать в этом вопросе? Такая служба нужна. В советские времена для этого был СМЕРШ, в Израиле, США есть такие структуры», - отметил он.

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В то же время Семенченко считает, что сейчас идет процесс создания «новых эффективных структур».

«В нашей стране очень много талантливых людей, в том числе и талантливых в военной сфере. Нужно включить социальные лифты. Существует некомпетентность, существует предательство, существует устаревшая техника, старые неуклюжие структуры, трусость, но есть и смелость, компетентность, патриотизм», - подчеркнул командир добровольческого батальона «Донбасс».

Напомним, через день после трагедии исполняющий обязанностей министра обороны Михаил Коваль в интервью программе «ТСН.Тиждень» назвал неправдивой информацию о том, якобы военное командование знало о планах боевиков обстрелять Ил-76. «Если есть опасность, мы немедленно на нее реагируем», - подчеркнул Михаил Коваль.

В то же время он сообщил, что начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майора Александра Шутова отстранили от выполнения обовʼязків на время расследования трагедии

Справка УНИАН. 14 июня около 1.10 при входе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, было 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса «теракт».