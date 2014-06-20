Словакия выразила поддержку евроинтеграционному курсу Украины

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, в сообщении отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе словацкой стороны.

Глава внешнеполитического ведомства СР поздравил Климкина с назначением на должность и выразил заверение в поддержке Словакией евроинтеграционного курса Украины.

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Собеседники договорились об обмене рабочими визитами в ближайший период с целью продолжения диалога по всему кругу вопросов как двустороннего сотрудничества, так и в рамках взаимодействия Украины и ЕС.

Первая личная встреча глав МИД Украины и Словакии состоится 23 июня в Люксембурге в рамках заседания Совета Министров иностранных дел стран-членов ЕС.