Экспертизу газа, убившего людей в Одессе, проведут эксперты ООН
Временная следственная комиссия по расследованию событий, произошедших в Одессе, Мариуполе и Красноармейске инициирует обращение в ООН для проведения международной независимой экспертизы обстоятельств гибели в одесском Доме профсоюзов участников массовых беспорядков 2 мая.
Об этом сообщил председатель ВСК депутат-регионал Антон Киссе, передает "Громадське ТВ".
Он также пожаловался, что работа Временной следственной комиссии осложняется из-за того, что Генеральная прокуратура и МВД игнорируют депутатские запросы, ссылаясь на тайну собственного расследования.
Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько активистов сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки.
В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.
Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 пострадавших, было госпитализировано – 99, из которых в тяжелом состоянии – 35.
Огнестрельные ранения получили 27 человек, колото-рубленные ранения – 31, термические травмы и отравления продуктами горения – 26, травмы, связанные с повреждениями тупыми предметами и другой этиологии – 163 человека.
В общей сложности погибло 48 человек.