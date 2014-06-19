Экспертизу газа, убившего людей в Одессе, проведут эксперты ООН

Об этом сообщил председатель ВСК депутат-регионал Антон Киссе, передает "Громадське ТВ".

Он также пожаловался, что работа Временной следственной комиссии осложняется из-за того, что Генеральная прокуратура и МВД игнорируют депутатские запросы, ссылаясь на тайну собственного расследования.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько активистов сразу застрелили в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки.

В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Всего за медицинской помощью обратились свыше 200 пострадавших, было госпитализировано – 99, из которых в тяжелом состоянии – 35.

Огнестрельные ранения получили 27 человек, колото-рубленные ранения – 31, термические травмы и отравления продуктами горения – 26, травмы, связанные с повреждениями тупыми предметами и другой этиологии – 163 человека.

В общей сложности погибло 48 человек.